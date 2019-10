Für die Extraportion Liebeslust stellt Mutter Natur eine Vielzahl verführerischer Mittel zur Verfügung: Chili, Muskatnuss, Kürbiskerne, Vanille oder Schokolade zählen dazu. Auch Austern oder Bananen (wegen ihrer Form) werden in den verschiedenen Kulturen als Aphrodisiaka geschätzt. Die Muscheln enthalten viel Zink, was für die Produktion von Sperma notwendig ist, und erhöhen den Testosteronspiegel, wie eine Untersuchung an männlichen Ratten zeigte. Ähnliches gilt für Kaviar. Die kleinen Fischeier sind reich an Vitaminen und Phosphor. Dies wirkt sich vorteilhaft auf Nervenzellen aus. In Schokolade befinden sich Phenylethylamin (ein Botenstoff, den auch Verliebte produzieren) und Serotonin. Laut Studien hilft dies dem Gehirn, Glücksgefühle zu empfinden, und fördert somit auch die Offenheit für Liebe sowie Sexualität. Probieren Sie doch einmal die Kombination von Schokolade mit Gewürzen, insbesondere Chili. Da scharfes Essen ähnliche Auswirkungen auf den Körper hat wie Sex, verwenden es manche Kulturen auch in diesem Sinne als „Scharfmacher“. Würzen Sie Ihr Essen entsprechend denpersönlichen Vorlieben. Die Gewürze sollen die Sinne anregen, aber nicht durch ein Zuviel abtöten. Übermäßig Chili kann beispielsweise Schleimhäute reizen und so Durchfall auslösen.