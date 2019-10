Die Assistentin kommentierte ihre Intervention mit folgenden Worten: „Keine Wegwerfbecher!“ Das Umfeld des britischen Regierungschefs will damit vermeiden, dass Johnson auch noch wegen eines Plastikbechers in die Kritik gerät. Dass der Versuch, Politiker vor Einwegbechern zu schützen, auch in die Hose gehen kann, beweist das Beispiel der Chefin der Grünen in Kanada. Elizabeth May hat ihre Öko-Bilanz mit Photoshop aufgebessert: Sie war auf einem Foto mit einem Einwegbecher zu sehen - dieser wurde mittels Bildbearbeitung durch einen umweltfreundlichen Mehrweg-Plastikbecher ersetzt. Dafür muss sie nun jede Menge Kritik einstecken.