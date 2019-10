„Suraaaa“ bekam vom Land Kärnten rund 800.000 Euro an Förderung für 22 Monate Laufzeit. Neben der Drohne und einem autonomen Bus (Bild oben), der während der Sommermonate in Pörtschach verkehrt, wurden daraus auch noch ein Büro angemietet, in dem Vernetzungstreffen für Start-ups stattfanden.