Fataler Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Tiroler Unterland! Als ein 77-jähriger Autolenker in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) in eine Gemeindestraße einbiegen wollte, übersah er einen 56-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Crash - der Biker stürzte und erlitt schwere Verletzungen.