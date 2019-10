Ein verrückter Vorfall hat sich an einem Flughafen in Chicago zugetragen: Ein Catering-Wagen geriet außer Kontrolle und zog bei hoher Geschwindigkeit Kreise - ohne dass sich jemand am Steuer befand. Flughafenmitarbeiter versuchten, das umtriebige Gefährt aufzuhalten, doch der Wagen war zu schnell. Ein geistesgegenwärtiger Arbeiter stoppte die Irrfahrt schließlich, indem er einen Gabelstapler als Rammbock benutzte.