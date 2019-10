Brandneue Finallocation

Die Finalkader der Teams treffen Anfang Februar in einer neuen Finallocation aufeinander. Die 1912 errichtete Expedithalle am Gelände der ehemaligen Ankerbrotfabrik in Wien-Favoriten galt lange Zeit als einer der größten säulenfreien Räume Europas. Nach dem Ende der Nutzung des Geländes für die Brotherstellung dient die Halle seit 2009 als Veranstaltungslocation und wurde 2016 generalsaniert. Mit topmodernen Technik- und Lichtelementen wird die säulenfreie Halle in die coolste eSport-Location des Landes verwandelt. In diesem einzigartigen Ambiente duellieren sich die Finalkader der 12 Bundesliga-Klubs am Samstag, 1. Februar 2020 im Meisterschaftsmodus um den krone.at-eBundesliga-Meistertitel 2019/20.