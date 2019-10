E-Scooter boomen, allein in Wien rollen bereits Tausende elektrisch angetriebene Leih-Tretroller von mittlerweile acht Anbietern durch die Stadt. Sechs von zehn Österreichern sehen in E-Scootern jedoch eine Gefahr für den Straßenverkehr. Nur zehn Prozent finden die Elektroroller im Straßenverkehr unbedenklich, lediglich zwölf Prozent stört gar nichts an E-Scooter-Fahrern.