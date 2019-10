Der Drogenhandel im Internet stellt für Ermittler eine „Riesenherausforderung“ dar. Das wurde bei einer Konferenz von Drogenfahndern klar, die am Dienstag im bayerischen Fürth über die Bühne ging. Dabei stellten Ermittler des österreichischen Bundeskriminalamtes und aus Bayern das seit Februar laufende Projekt „CSI-PP“ („Combatting suspects dealing in drugs on the Internet - prosecution and prevention“) vor.