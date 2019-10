Ein 28-Jähriger aus Schärding fuhr am 1. Oktober gegen 20.35 Uhr mit seinem Pkw in seinem Heimatort auf dem Kenzianweg Richtung Linzer Straße. Im Kreuzungsbereich bog er trotz eines Abbiegeverbotes nach links ab. Zur gleichen Zeit lenkte ein 16-Jähriger, ebenfalls aus Schärding, sein Moped auf der Linzer Straße stadtauswärts Richtung St. Florian am Inn. Auf Höhe des Anwesens Linzer Straße 13 kam es zum Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Ein durchgeführter Alkotest mit dem Pkw-Lenker ergab einen Wert von 0,74 Promille.