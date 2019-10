Volle Konzentration auf Ferrari-Job

In der laufenden WM-Saison trennen Leclerc in der WM 107 Punkte von Leader Lewis Hamilton. Der WM-Titel liegt heuer somit wohl schon außer Reichweite. Als Single soll es nun in Zukunft besser laufen: „Ich möchte mich zu hundert Prozent auf meinen Job konzentrieren“, so Leclerc.