Anfangs war es eine Affäre, es sollte daraus ein glücklicheres neues Leben werden. Doch als die 38-Jährige einen Rückzieher machte, brach die Welt des 48-Jährigen zusammen - ein wuchtiger Messerstich folgte. Die Tat in Zell am Ziller in Tirol wurde nun als Mordversuch gewertet.