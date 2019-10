Beide hatten eigentlich eine Einweisung in die selbstständige Benützung der Seilrutsche (Flying-Fox) bekommen, trotzdem kam es am Dienstag in St. Johann zum Zusammenstoß: Ein Niederländer (25) sprang bereits vom Start ab, da hatte die vor ihm gestartete Einheimische (37) die Ausstiegsplattform noch gar nicht erreicht und hing frei im Seil. Mit voller Wucht prallte der 25-Jährige gegen die Frau.