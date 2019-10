Schaut her, das ist meine Medaille! Stolz präsentierte Österreichs Diskus-Held Lukas Weißhaidinger bei der Leichtathletik-WM in Doha die Bronzene, die er einen Tag zuvor in einem dramatischen Wettkampf mit 66,82 Metern gewonnen hatte. Nur Daniel Stahl (SWE) mit 67,59 m und Fedrick Banjay Dacres (JAM) mit 66,94 Metern lagen - überraschend knapp - vor ihm. Lukis Augen glänzten, als er das für Österreich so historische Edelmetall von Antti Pihlakoski, Council-Mitglied in der IAAF, hoch über den Zuschauerrängen im Khalifa International Stadium überreicht bekam.