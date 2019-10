Zwei Menschen mehr kamen heuer bereits auf den Straßen im Bundesland Salzburg ums Leben. Waren es in den ersten drei Quartalen des Vorjahres noch 23 Todesopfer, so starben heuer im selben Zeitraum bereits 25 Menschen in Salzburg im Straßenverkehr. Das Land zählt damit zu jenen drei Bundesländern, in denen die Anzahl der Verkehrstoten angestiegen ist.