Sonderfall wegen schwerer Krankheit

Nur wenige Tage nach diesem Vorfall wurde der Mann allerdings für haftunfähig erklärt und bis zumindest Jänner in die Freiheit entlassen. Was eigentlich nur dann möglich ist, wenn der Insasse keine Gefahr für andere darstellt. Weil er aber an einer lebensbedrohlichen Gehirnblutung leidet und sich nicht dagegen behandeln lässt, musste das Gericht so reagieren.