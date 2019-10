Brexit hin oder her - aktuell läuft der Handel mit dem Vereinigten Königreich beinahe wie am Schnürchen. „Im letzten Jahr konnten wir die Exporte nach Großbritannien um 40 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro steigern“, rechnet Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl stolz vor. Künftig will man diese Beziehungen mit der Insel weiter intensivieren.