Tottenham, Finalist der vergangenen Saison, startete mit viel Druck und ging nach einem Tolisso-Fehler durch Heung-min Son in Führung (12.). Joshua Kimmich stellte aber schnell wieder den Gleichstand her (15.), Robert Lewandowski sorgte unmittelbar vor der Halbzeit für die Führung. Nach der Pause war es das Spiel des Serge Gnabry, der die Partie mit vier Treffern (53., 55., 83., 88.) entschied. Lewandowski (87.) trug sich auch ein zweites Mal in die Schützenliste ein. Harry Kane hatte Tottenham zwischendurch per Elfmeter (61.) Hoffnung gegeben. Die Bayern führen ihre Gruppe mit sechs Punkten und drei Zählern Vorsprung vor Roter Stern Belgrad (3:1 gegen Olympiakos Piräus) an.