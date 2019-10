350 Betten in Oberösterreichs Altenheimen stehen wegen Personalmangels leer - die „Krone“ berichtete in ihrer Print-Ausgabe am Dienstag. Geht’s so weiter, droht überhaupt ein Pflege-Notstand in unserem Bundesland. FPÖ-Politiker Herwig Mahr, Klubobmann im Landtag, fordert daher mehr Maßnahmen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Weiters müssen jene besser unterstützt werden, die daheim gepflegt werden.