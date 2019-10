Liverpool-Trainer Jürgen Klopp geht mit „großem Respekt“, aber auch einer klaren Ansage an Salzburg in das Champions-League-Heimspiel gegen Österreichs Meister. „Bei allen fantastischen Dingen, die Salzburg gemacht hat, müssen sie morgen spüren, dass wir Liverpool sind, dass sie an der Anfield Road sind“, sagte der Deutsche am Dienstag beim Pressetermin des Titelverteidigers. „Das sind nur Worte, aber das müssen wir mit Taten unterlegen“, hielt Klopp weiters fest. Er lobte die Gäste in den höchsten Tönen und stellte klar, dass seine Mannschaft den Gegner nicht unterschätzen werde.