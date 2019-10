Der AS Rom muss im Europa-League-Spiel beim WAC am Donnerstag mehrere Verletzte vorgeben! Wie der Serie-A-Klub am Dienstag bekannt gab, fällt auch Henrikh Mkhitaryan mit einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich aus und wird drei Wochen pausieren müssen. Tags davor war der Ausfall von Lorenzo Pellegrini kommuniziert worden, der beim 1:0 in Lecce einen Mittelfußknochenbruch erlitt.