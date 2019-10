An der Spitze scheinen Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (BEL), Spitzenreiterin in 2019 mit 6819 Punkten, und Katarina Johnson-Thompson (GBR/6813) unangefochten auf Kurs zu Gold und Silber. Aber wer weiß? Auch sie müssen erst einmal die sieben Disziplinen durchstehen. In einem Mehrkampf kann zu viel passieren. Optimal wie nie zuvor war heuer in Ratingen der Siebenkampf für Preiner mit sechs persönlichen Bestleistungen aufgegangen. Was höchst selten passiert. „Aber ich habe überall noch Reserven“, sagt die Oberösterreicherin, deren Trainer Wolfgang Adler ihr eine Steigerung auf bis zu 6650 Punkte zutraut. Eine ähnliche Hochrechnung hat auch Ivis Trainer Philipp Unfried parat. Bei ihr könne es durchaus auch Richtung 6700 gehen.