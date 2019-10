Schwere Geschütze haben die Grundeigentümer in der Gaißau aufgefahren: Gleich acht Verpächter haben einen Insolvenz-Antrag gegen die Gaißauer Bergbahn GmbH am Landesgericht Salzburg eingebracht! Der Grund: ausständige Pachtzahlungen in sechsstelliger Höhe. Geschäftsführer Wang hat noch nicht reagiert.