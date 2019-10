Fokus auf Auslandsmärkte

Nachdem der interne Umstrukturierungsprozess abgeschlossen ist, will der Landesbetrieb verstärkt auch die Märkte Süddeutschland, Slowenien, Kroatien und Oberitalien bearbeiten. All das geschieht bereits in Hinblick auf die Eröffnung des Koralmtunnels Ende 2025, dann werden die Bahnachsen durch die Steiermark auch international an Bedeutung gewinnen.