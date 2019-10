Wie kann man nur so eiskalt sein? Das fragen sich nicht nur die Pfleger im Tierschutzhaus in Vösendorf. Mitten in der Einöde entdeckte eine Spaziergängerin im Bezirk Mödling fünf Katzenbabys, die hilflos herumirrten. Der frühere Besitzer hatte die kleinen Samtpfoten ausgesetzt. Die Frau rettete die Kätzchen rechtzeitig.