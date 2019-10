Längst nicht nur in den Grenzregionen werden ausländische Unternehmen, die zu Niedrigstlöhnen und ohne Sozialabgaben in Niederösterreich arbeiten, immer mehr zum Problem. Solche schwarzen Schafe jagte gestern die Finanzpolizei in Kleinhaugsdorf. Mit Erfolg: Bei drei Viertel aller Kontrollen setzte es Anzeigen!