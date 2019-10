Die „Heimat der Wildbachertraube“, oftmals beschrieben vom Literatur-Star Reinhard P. Gruber, darf sich Hoffnung auf wertvolle Sendezeit im ORF-Hauptabendprogramm am Nationalfeiertag machen. Die Weingärten Hochgrail auf dem Bergrücken in der Nähe von Schloss Stainz fallen in die Kategorie „Weinbaugebiet mit Charme“. Romantische Kellerstöckl laden ebenso zum Besuch wie die zahlreichem Buschenschenken, in denen der Wein der Region verkostet wird: Schilcher. Vorstellung: 2. Oktober in „Steiermark heute“.