Der Mann zuckt die Schultern. „Naja, sie hat sich nicht so wirklich gewehrt“, sagt er. Um dann zu einer Erkenntnis zu kommen: „Vielleicht hat sie nur mitgespielt, in der Hoffnung, dass die Polizei kommt.“ Die 22-Jährige, die als Kellnerin in einer Lavanttaler Bar arbeitet, hatte nämlich zur Sperrstunde noch ihren Freund per SMS gebeten, Hilfe zu alarmieren. Der letzte Gast, der sie ständig begrapschte und erzählte, dass er morgen eh schon wieder in Haft müsse, war ihr nicht geheuer.