In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. In der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1997 endet mit der Verhaftung des damals 48-jährigen Vermessungstechnikers Franz Fuchs eine Attentatserie, die Österreich ganze vier Jahre lang in Angst und Schrecken versetzt hatte. Fuchs geht der Polizei bei einer Rasterfahndung ins Netz. Er verliert die Nerven und bringt eine Bombe zur Explosion, die ihm beide Hände zerfetzt.