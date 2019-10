Bevor Salzburg am Mittwoch um 21 Uhr an der Anfield Road gegen Jürgen Klopps Liverpooler auf die nächste Sensation hofft, will das Youth League-Team der Bullen gegen die englischen Alterskollegen den ersten Sieg in der Gruppenphase einfahren. „Auch wenn uns eine große Herausforderung erwartet, sind wir nach Liverpool gekommen , um das Spiel hier zu gewinnen“, sagt Coach Kramer im Vorfeld.