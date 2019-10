Fest steht aber, dass der Verdächtige nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund der Vorgehensweise auch für den Überfall am 18. Juli verantwortlich sein dürfte. Denn schaut man sich die Bilder der Überwachungskamera an, glaubt man fast, es sei ein und derselbe Raub. Auch seine drei Mittäter sind in Haft. Und die sind zum Teil auch geständig, in unterschiedlichen Konstellationen zumindest „in der Nähe“ gewesen zu sein. Wahrscheinlich, um Schmiere zu stehen.