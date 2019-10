Jeden Tag das selbe Bild an den Grenzen: Ausländische Firmen nutzen die Nähe zu Österreich, um ihre Arbeitskräfte hierher zu schicken. Viele davon halten sich jedoch nicht an die Gesetze und betreiben Lohn- sowie Sozialdumping. „Leider klagen nach wie vor viele Firmen über den Missbrauch im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr“, meinte der Vizepräsident der Wirtschaftskammer, Klaus Sagmeister, bei den Kontrollen am Grenzübergang Schachendorf.