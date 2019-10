Die Spezialisten sind da! In dieser Woche haben zahlreiche IT-Experten aus aller Welt Fürstenfeld in Beschlag genommen, geht doch die 18. IKT-Sicherheitskonferenz (Informations- und Kommunikations-Technologie) des Bundesheeres in Szene. General Robert Brieger warnt eindringlich vor der Cyber-Gefahr.