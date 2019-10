Es sind sehr unterschiedliche Orte der städtischen Begegnung, die das GrazMuseum in der Schau „Brücken, Bäder, Boulevards“ im neu sanierten 2. Stock ins Zentrum rückt: Da sind etwa die Brücken, die nicht nur die Murseiten verbanden, sondern auch Monumente der Ingenieurskunst ihrer Zeit waren. Ähnlich monumental ist auch so mancher Boulevard, der eine Bühne für Begegnungen bietet. Orte der Selbstinszenierung sind auch einige städtische Bäder - spannend ist hier aber vor allem, dass mit der Kleidung oft auch die gesellschaftlichen Unterschiede in der Kabine blieben, was neue Formen der Begegnung ermöglichte.