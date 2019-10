Falsche Gewinnversprechen, Abzocken mit gestohlenen Identitäten, Bestellbetrügereien, Hacker-Angriffe samt Datenklau, erpresserische Liebesschwindler und Co.: In Zeiten wie diesen sind der Online-Kriminalität keine Grenzen gesetzt. Gebetsmühlenartig wird vor derartigen Maschen gewarnt – und trotzdem schaffen es Ganoven in den schier unendlichen Weiten des Internets immer wieder, unvorsichtigen und leichtgläubigen Nutzern teils horrende Geldsummen aus den Taschen zu ziehen. Schäden von mehreren Zehntausend bzw. sogar von über 100.000 Euro gibt es hierzulande mittlerweile regelmäßig.