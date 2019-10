Schlappe für FPÖ

Der ansonsten am Sonntag verwöhnten ÖVP blieben „Alle Neune“ versagt. Sie verlor in Innsbruck fast 3% auf 25,8%, blieb hinter den Grünen. In den anderen acht Tiroler Bezirken war die türkise Welt aber in Ordnung, gab es Zuwächse zwischen 1,2% (in Lienz) und 5,5% (in Reutte). Und die FPÖ? Sie hat traditionell bei Briefwählern das Nachsehen, also auch da kein Lichtblick. Sie verlor in allen neun Bezirken. Zwischen 2,6% (Landeshauptstadt) und 8,7% (Imst).