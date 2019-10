Von der „Süddeutschen Zeitung“ muss sich Kurz auch Kritik gefallen lassen. So wird ihm etwa Inhaltsleere vorgeworfen und dass die Umsetzung seiner Versprechen oft in den Hintergrund rücke. „Wer sich also in Berlin oder anderswo beeindruckt von den Zahlen den österreichischen Weg zum Vorbild nehmen will, der sollte daran denken, dass Kurz bislang nur auf der Kurzstrecke Erfolg gehabt hat. Den Beweis, dass sein Politikstil auch langfristig funktioniert, ist er bisher schuldig geblieben“, heißt es.