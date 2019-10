Feier im Glück

Luki schwelgte bei der netten Feier im Glück. Der größte Tag seiner Karriere. Zumindest bisher. Der 27-Jährige, im Vorjahr schon EM-Dritter, hat noch mehr große Ziele. Logisch. Olympia natürlich. Jetzt gilt es, zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020 konsequent weiter zu arbeiten. Nach Medaillen bei EM und WM wäre mit Edelmetall bei Olympia die Medaillen-Sammlung komplett. Selbst Stahl und Dacres, die weltweiten Dominatoren im Diskuswurf, bekannten: „Lukas kommt uns immer näher. Wir freuen uns für ihn. Aber wenn er so weitermacht, wird er für uns gefährlich.“ Auch in Tokio. Vielleicht Lukis nächste Sternstunde? Denn bei Olympia hat Österreichs Leichtathletik bisher nur bei den Frauen Medaillen gewonnen, sieben an der Zahl. Nur einmal gab es Gold. Durch Speerwerferin Herma Bauma in London 1948.