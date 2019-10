Kulanter Mobilfunkanbieter

Um Kosten zu reduzieren, wollte Christian H. seinen TV- und Internet-Vertrag, den er bei einem Kabelanbieter hatte, kündigen. Er rief das Kundenservice an. „Dort machte man mir das Angebot, auf einen anderen Vertrag umzusteigen, der günstiger sein sollte“, so der Wiener. Als Herr H. die nächste Rechnung erhielt, musste er feststellen, dass er sich aber nur ein paar Cent spart. Eine Kündigung war nicht mehr möglich, da durch den Umstieg eine neue Vertragsbindung entstand. So wandte sich der Leser an uns. Magenta Telekom reagierte auf Anfrage kulant und bot ausnahmsweise eine vorzeitige Kündigung oder eine Gutschrift der Grundgebühr an.