Bei einer Gewalttat in einer Berufsschule in der Stadt Kuopio im Südwesten Finnlands ist am Dienstag eine Frau vermutlich mit einem Säbel getötet worden. Zehn weitere Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, zwei davon schwer. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Schusswaffen ein, um den Angreifer aufzuhalten. Dabei wurde dieser verletzt und wenig später in Polizeigewahrsam genommen. Das Motiv für die Bluttat blieb vorerst unklar.