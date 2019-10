Leppert hat auch viele Tipps für Betroffene parat, gibt aber gleich eingangs zu bedenken, dass ein Migränehirn in fast allen Fällen „nun mal ein Migränehirn“ bleibt. Trotzdem können Patienten viel selbst tun, um ihre Beschwerden etwas zu lindern: „Migräne gehört zu den chronischen Erkrankungen wie Asthma, Epilepsie und Co. Das, was man gemeinhin unter Heilung versteht, ist derzeit nicht im Angebot. Also nie mehr im Leben einen Migräneanfall haben, ist nicht“, so die Journalistin.



“Nie mehr im Leben einen Migräneanfall haben? Ist nicht!“

“Das richtige Mindset kann helfen, besser mit der Migräne zu leben. Es geht darum, zu akzeptieren, dass man den ungebetenen Gast nicht so schnell los wird. Sich nicht auf die Migräne zu reduzieren, sondern sich auch die positiven Seiten in seinem Leben bewusst zu machen. Selbst die Initiative zu ergreifen und sich nicht darauf zu verlassen, dass der Arzt irgendwann ein Patentrezept in der Hand hält“, so Leppert.