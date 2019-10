Herbstzeit ist Modezeit. Zu keiner anderen Jahreszeit kann man so viele stylische Teile in einem kombinieren. Im Sommer sind wir froh über jedes Kleidungsstück, das wir nicht am Leib tragen müssen und sobald der Winter eintrifft, sind wir ohnehin wieder in dicke Jacken gehüllt. Der Herbst lässt alles zu: T-Shirts, Cardigans, aber auch Schals, Mützen und Trenchcoat. Wenn Sie mal wieder neuen Schwung in Ihren Kleiderschrank bringen wollen, werden Sie hier fündig!