Ausgerückt waren Teams von Asfinag und der Polizei, um defekte Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen. Am Grenzübergang Nickelsdorf kontrollierten die Profis insgesamt 77 Lastwagen und Kleintransporter sowie vier Autobusse. „Das Ergebnis war erschreckend“, wie ein Sprecher der Exekutive schildert: „Bei den technischen Kontrollen haben die Kollegen insgesamt 190 Mängel festgestellt. In 13 Fällen waren sie so schwer, dass sogar die Nummerntafeln sofort abgenommen werden mussten.“