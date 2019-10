Es ist bereits die zweite optisch massiv aufpolierte Neuauflage eines Gameboy-Klassikers für die Nintendo Switch. Und dass Nintendo etwas davon versteht, Spieleklassiker in zeitgemäße Gewänder zu hüllen, haben die Japaner mit „Pokémon: Let’s Go“ vergangenes Jahr gekonnt bewiesen. Ganz ähnlich ist man nun auch an das „Zelda“-Remake herangegangen - und sahnt damit in der Bewertungs-Datenbank „Metacritic“ eine Durchschnittswertung von 88 von 100 möglichen Punkten ab.