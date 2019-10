Bereits in der Vorwoche luden die Verantwortlichen der Bürgerinitiative „Tunnel und Grüner Übergang“ zur Sitzung in den städtischen Bauhof von Stockerau. Die Stimmung brodelte, und die Bürger stellten ihre sehr direkten Fragen auch an Bürgermeisterin Andrea Völkl (VP). Eine Woche später arbeitet man seitens der Initiative nun bereits an der Ausformulierung der Fragestellungen an ASFINAG, Politik sowie Verwaltung und hofft auf eine brauchbare Lösung. Denn der aktuelle Vorschlag seitens der Autobahnbetreiber wirkt für die Bürger wie ein Schlag ins Gesicht.