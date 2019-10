FPÖ-Chef Norbert Hofer hatte am Dienstag die Ankündigung Straches, seine Parteimitgliedschaft ruhend zu stellen, laut eigener Aussage „zur Kenntnis genommen“. Er will nun eine Neuausrichtung der Partei: „Wir sind altbacken, müssen moderner werden, besonders für Wähler in den Städten. Das geht von der Kommunikation nach außen bis hin zum Controlling der Finanzen und einheitlichen Social-Media-Richtlinien.“ Auch die Landeschefs sollen künftig mehr Gewicht bei Entscheidungen bekommen. Mit ihnen hat sich Hofer am Dienstag zur Krisensitzung in einem Wiener Hotel getroffen.