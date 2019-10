Es handelt sich nicht um einen einsamen Bergbauernhof, sondern um ein Einfamilienhaus, das das „Pech“ hat, an der Grenze zwischen zweier Gemeinden zu liegen. „Die Straße, in der wir wohnen, gehört zur Hälfte nach Günselsdorf und zur Hälfte nach Teesdorf“, schildert das Ehepaar das skurrile Problem. Die amtliche Adresse, an der Herr und Frau K. offiziell in Günselsdorf wohnen, gibt es im Postregister offenbar nicht. Sondern nur in Teesdorf. „Wir haben daher alle Verträge oder Postsendungen, die zu erwarten sind, auf die Adresse mit Teesdorf geändert“, so Frau K. weiter. Leider werden die amtlichen Adresslisten immer wieder aktualisiert und Sendungen an die „richtige“ Adresse nach Günselsdorf geschickt. Die es für die Post wiederum offiziell nicht gibt. Poststücke werden dann an die Absender retourniert, weil der Postler die Adresse nicht findet. „Es kam schon vor, dass unser Versicherungsbetreuer vor der Tür stand, weil unser Auto nicht mehr versichert war, da der Erlagschein an die Versicherung zurückging.“