Spiel schon von Anfang an äußerst ungewöhnlich

Unfassbar aber wahr, das war noch nicht einmal der einzige Aufreger des Spiels:Denn bereits in der 2.Minute krachte ein Stürmer von Yeovil mit dem Gäste-Torhüter zusammen. Der Keeper musste vom Platz getragen werden. Das Problem an der Sache: Bromley hatte keinen Ersatztorhüter auf der Bank. Deshalb musste prompt Verteidiger Chris Bush einspringen. Immerhin: er kassierte nur drei Gegentore. Was für ein Spiel!