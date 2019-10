Mit der größten Waffenschau ihrer Geschichte hat die Volksrepublik China am Dienstag ihren 70. Gründungstag gefeiert. An der riesigen Militärparade am Platz des Himmlischen Friedens in Peking nahmen 15.000 Soldaten, mehr als 160 Flugzeuge sowie 580 Panzer und Waffensysteme teil, darunter auch zum ersten Mal eine neue Interkontinentalrakete, die mit zehn nuklearen Sprengköpfen bestückt werden und die USA in 30 Minuten erreichen kann. Staatspräsident Xi Jinping unterstrich die martialische Machtdemonstration mit folgenden Worten: „Es gibt keine Macht, die die Grundlagen dieser großen Nation erschüttern kann.“