Aus der FPÖ hört man ungewöhnlich einsichtige Töne, was das desaströse Wahlergebnis betrifft. Dieses sei „hausgemacht“, meinte der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger am Dienstag im Ö1-„Morgenjournal“. „Es sind nicht irgendwelche internationalen Geheimdienste oder die Medien, die uns in diese Lage versetzt haben, sondern wir selber“, so der Freiheitliche. Man müsse aus der Opferrolle heraus und habe intern viel aufzuarbeiten.