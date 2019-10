Was war dein größter Fehler in deiner musikalischen Vergangenheit? Gibt es etwas, dass du selbst sehr stark bereust?

Es gibt keine bestimmten großen Fehler, aber es gab ein paar Touren, die sich nicht ganz richtig angefühlt haben, weil die Mischung nicht passte. Wir hatten mit unserem ehemaligen Management einige Probleme und waren uns nicht einig, aber das ist erledigt und wir sind immer noch hier. Es gab natürlich viele Aufs und Abs, aber wir haben zumindest nichts wirklich Dummes oder Illegales gemacht. Als wir unlängst in Hamburg spielten, waren wir in einer Bar und haben uns über die 21 Jahre in der Band unterhalten. Der Barkeeper lachte und meinte, das wäre doch gar nichts für eine Band. Richtigen Respekt bekäme man erst nach 30 oder 40 Jahren. (lacht) Gerade in Europa bestätigt sich diese Theorie aber wirklich, denn anhand von Madball oder Sick Of It All siehst du gut, wie man mit Beständigkeit immer mehr Publikum dazugewinnen kann. Die Leute sind ihren Bands einfach unglaublich treu. Das ist in den USA nicht ganz so gut. Da sind die Leute sprunghafter. Ich mag den europäischen Zugang zur Musik sehr.